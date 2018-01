Schweiz hofft auf Unterstützung durch Österreichs EU-Vorsitz

Der Schweizer Bundespräsident Alain Berset hofft darauf, dass sich Österreich im Rahmen des EU-Ratsvorsitzes für die Schweiz stark machen kann. "Österreich wird die Möglichkeit haben, bestimmte Fragen auf den Terminplan, auf die Tagesordnungen zu setzen und bestimmte Akteure für Thematiken zu sensibilisieren, die wichtig für uns sind", sagte er am Dienstag der Schweizer Tageszeitung "Le Temps".

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte dem neuen Schweizer Bundespräsident anlässlich dessen Antrittsbesuchs in Österreich am Dienstag Unterstützung in EU-Fragen zugesichert. Als Beispiel nannte Van der Bellen den Kommissions-Entscheid, durch den die Schweizer Börse nur begrenzten Zugang zur Europäischen Union bekommt. Man werde sich dafür einsetzen, dass die Angelegenheit "im Sinne unserer Schweizer Freunde" gelöst werde, so Van der Bellen am Dienstag bei einem gemeinsamen Pressegespräch.

Ein weiterer strittiger Punkt, bei dem die Schweiz auf österreichische Hilfe setzt, ist die Entscheidung der EU, die Schweiz auf die "Graue Liste" der Steueroasen zu setzen - für Berset laut "Le Point" eine "unverständliche" Entscheidung.

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte Berset am Dienstag laut einem Kanzler-Sprecher Unterstützung zugesichert. Berset zeigte sich zuversichtlich: "Ich glaube, dass Sebastian Kurz die Schweiz gut kennt (...)", meinte er gegenüber "Le Temps". "Das dürfte uns erlauben, die guten Beziehung und den Austausch (zwischen den beiden Ländern) weiter zu pflegen, um die Dinge voranzubringen."

Angesprochen auf die Regierungsbeteiligung der FPÖ sagte Berset: "Wir müssen dieser österreichischen Regierung, die gerade erst gebildet wurde, ein bisschen Zeit geben, wir werden die Ergebnisse beurteilen (...) Man muss die Institutionen eines jeden Landes respektieren."

Berset traf am Dienstag auch mit dem neuen österreichischen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) zusammen. Sie sprachen dabei laut einer Aussendung der Parlamentsdirektion auch über das Thema der direkten Demokratie. Berset bekannte sich ausdrücklich zu dieser, wobei er auch vor den Gefahren einer Instrumentalisierung durch einzelne Parteien warnte.

(APA)