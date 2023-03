Schweiz lockert die Neutralität nicht für Waffenlieferungen an die Ukraine

Immer mehr Staaten wollen in der Schweiz produzierte Waffen und Munition der Ukraine zur Verfügung stellen. Doch das strenge Neutralitätsgesetz der Eidgenossen steht dem entgegen. Warum es vorerst auch nicht aufgeweicht wird.

Derzeit werden ukrainische Soldaten für den Einsatz im Leopard-2-Kampfpanzer ausgebildet. Deutschland will für die Lieferungen an die Ukraine Ersatz aus stillgelegten Schweizer Beständen. Doch die Eidgenossen lehnen ab.

Die Wünsche an die Schweiz werden größer. Vor allem, wenn es darum geht, dass Staaten wie Deutschland Waffen und Munition, die sie bei den Eidgenossen gekauft haben, an die Ukraine weiterliefern können. Konkret geht es zum Beispiel um Munition für Gepard-Panzer, Spanien will Flugabwehrkanonen bereitstellen und Dänemark Schweizer Piranha-Radschützenpanzer. Und zuletzt ersuchte Deutschland die Schweiz um den Kauf eingelagerter Leopard-2-Kampfpanzer. Sie sollen Panzer ersetzen, die Deutschland und andere EU-Länder der Ukraine geben.

Der in dieser Woche tagende Ständerat hat diese Begehren vorerst abgelehnt. Eine relativ knappe Mehrheit von 23 zu 18 Stimmen hat eine sogenannte Motion, einen Initiativantrag, des FDP-Präsidenten Thierry Burkart zurückgewiesen, mit der das Kriegsmaterialgesetz und damit auch die Neutralität etwas gelockert werden sollte. Demnach dürfen Schweizer Waffen weiterhin nicht an Kriegsparteien geliefert werden, und zwar auch nicht indirekt. Die Gegner des Antrags sehen das Ansehen der Schweiz und ihre guten Dienste in Gefahr. Während eines Krieges das Gesetz zu ändern sei falsch. Die Neutralität müsse mehr Bedeutung haben als die Weitergabe von Waffen und Munition.



Schweizer Bundespräsident will keine Ausnahmen machen

Der Schweizer Bundespräsident Alain Berset bekräftigte am Dienstag in New York vor Journalisten diese Position: "In Anbetracht unseres rechtlichen Rahmens in der Schweiz sind Waffenexporte nicht möglich", sagte er. "Für die Regierung und den Bundesrat müssen und wollen wir diesen Rechtsrahmen beibehalten."

Berset verteidigte die traditionell "sehr vorsichtige und moderate" Haltung seines Landes und äußerte sich in diesem Zusammenhang auch skeptisch zur Nachfrage aus Deutschland hinsichtlich eines Rückkaufs ausgemusterter Leopard-Panzer. Es sei "nicht die Zeit für Änderungen und wir können keine Ausnahmen machen", sagte der Schweizer Bundespräsident am Rande einer Sitzung des UN-Frauenrechtsrates.



Bevölkerung ist in der Frage der Waffenlieferungen gespalten

Jüngste Umfrageergebnisse zeigen, dass die Meinungen in der Frage der Waffenlieferungen in der Schweizer Bevölkerung auseinandergehen. So wollen zum Beispiel 50 Prozent der Befragten Drittstaaten erlauben, Waffen aus Schweizer Produktion an die Ukraine weiterzugeben, wie dieser Tage eine Umfrage des Instituts Leewas im Auftrag von Tamedia und dem Internetportal "20 Minuten" belegte. 46 Prozent lehnen dieses Vorhaben ab. Jüngere Wählerinnen und Wähler sind deutlich skeptischer als ältere, wie die Studienautoren schreiben. So wollen von den Befragten, die älter als 65 Jahre sind, zwei Drittel die Weitergabe von Waffen erlauben. Bei den 18- bis 34-Jährigen sind 58 Prozent gegen eine entsprechende Lockerung der Ausfuhrbestimmungen.

Keine Mehrheit findet nach den Ergebnissen dieser Umfrage auch die Idee, die Schweiz könnte ausgemusterte Panzer an andere europäische Staaten abgeben, damit diese ihrerseits Panzer an die Ukraine liefern können. 43 Prozent befürworten das Ansinnen, 52 Prozent sind dagegen.