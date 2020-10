Schweizer Rechtsaußen-Politiker Blocher zieht sich zurück

Einer der bekanntesten Schweizer Politiker, Christoph Blocher, will sich aus der Politik zurückziehen. Das kündigte Blocher in einem Interview mit dem Sender SRF kurz vor seinem 80. Geburtstag an diesem Sonntag an, wie der Sender am Freitag berichtete. Blocher war für den Aufstieg der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP) seit den 1990er Jahren zur heute stärksten Partei verantwortlich.

SN/APA (Archiv/Keystone)/GAETAN BAL Blocher wird bald 80