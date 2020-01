Schwere Explosion nahe Präsidentenpalast in Mogadischu

Eine schwere Explosion hat Anwohnern zufolge am Mittwoch in der Früh die somalische Hauptstadt Mogadischu erschüttert. Eine Autobombe sei an einem Checkpoint nahe dem Präsidentenpalast explodiert, sagte ein Polizeisprecher. Angaben zu möglichen Opfern lagen zunächst nicht vor.

