Schwere Kämpfe in Myanmar an Grenze zu Thailand

In Myanmar ist es am frühen Dienstag an einem Außenposten der Armee nahe der östlichen Grenze zu Thailand zu schweren Auseinandersetzungen gekommen. Streitkräfte der ethnischen Minderheit der Karen-Volksgruppe hätten den Stützpunkt zwischen 5 und 6 Uhr in der Früh (Ortszeit) eingenommen, sagte der Chef der Nationalen Union der Karen (KNU) für auswärtige Angelegenheiten, Padoh Saw Taw Nee, der Nachrichtenagentur Reuters. Das Lager sei niedergebrannt worden.

SN/APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA Aufnahme zeigt den Salween-Fluß von thailändischer Seite