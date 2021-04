Schwere Krawalle: In Nordirland eskaliert die Gewalt

Religion spielt heute nur mehr eine untergeordnete Rolle in der britischen Provinz. Aber alte Konfliktlinien sind geblieben.

"Es gab nie einen guten Krieg oder einen schlechten Frieden", steht als Mahnung in großen Lettern auf dem Tor. Es ist Teil der "Friedensmauern", die im nordirischen Belfast noch heute etwa die protestantisch-unionistische Shankill Road und die katholisch-republikanische Springfield Road trennen - zwei Seiten, die sich seit Jahren um Versöhnung bemühen.

Kurz nach Ostern standen an dieser Stelle Autos in Flammen. Rauchschwaden zogen in den Nachthimmel, nachdem Hunderte junge Menschen auf beiden Seiten Molotowcocktails geworfen hatten. Am Mittwoch ...