Schwere Vorwürfe gegen Trumps Ex-Regierungsmitglieder

Ranghohe US-Regierungsmitglieder haben nach Angaben der früheren UNO-Botschafterin Nikki Haley gegen Präsident Donald Trump gearbeitet. Der ehemalige Außenminister Rex Tillerson und Ex-Stabschef John Kelly hätten in ihrer Amtszeit Trumps Autorität untergraben und sie auch dafür gewinnen wollen, schreibt Haley laut "Washington Post" in ihrem am Dienstag erscheinenden Buch.

SN/APA (AFP/Archiv)/DON EMMERT Nikki Haley will noch Karriere machen