Schwere Vorwürfe von Migranten gegen Malta

Migranten haben nach Angaben des UNO-Büros für Menschenrechte schwere Vorwürfe gegen Malta erhoben. Sie seien schockierenden Bedingungen ausgesetzt - in Libyen, auf dem Meer, und oft auch bei der Ankunft in Europa, berichtete das Büro am Freitag in Genf. Das Militär Maltas soll mindestens einmal versucht haben, ein Boot mit Flüchtlingen in libysche Gewässer zurückzudrängen.

SN/APA (Archiv/AFP)/THOMAS LOHNES Auf Migranten warten "schockierende Bedingungen"