Schwere Waffen an die Ukraine? Deutschland debattiert, Frankreich ist sich einig

Während Olaf Scholz heftig für seine zögerliche Haltung kritisiert wird, erhält Macron vorwiegend Unterstützung.

Fahren sie gemeinsam nach Kiew oder nicht? Schon vor dem Besuch von Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron beim deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz wurde gemunkelt, dass die beiden ein Zeichen der Solidarität setzen - und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj besuchen. Macron dementierte vor seinem Eintreffen in Berlin. Es war seine erste Auslandsreise als frisch vereidigter Präsident. Sie führt in Frankreich traditionell nach Deutschland, dem wichtigsten Partner in der Europäischen Union.

Macron und Scholz trafen einander zu einem Vieraugengespräch und ...