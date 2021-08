Schwere Waldbrände: Griechenland entdeckt nun den Klimaschutz

Klimapolitik hat bisher in Griechenland kaum Beachtung gefunden. Das ändert sich angesichts der verheerenden Brände.

Erst wochenlang extreme Hitze, dann die Feuerstürme: Die Menschen in vielen Teilen Griechenlands durchleiden den schlimmsten Katastrophensommer seit Menschengedenken. Auch wenn in den vergangenen Tagen die immer wieder neu aufflammenden Brände die griechischen Medien beherrschten und der Weltklimabericht zunächst wenig öffentliche Beachtung findet: Der Klimawandel ist als Thema nun auch in Griechenland angekommen.

"Unser Klima kippt", sagt der griechische Geowissenschafter und Katastrophenforscher Costas Synolakis. Überrascht sei er, dass diese extremen Wetterphänomene schon jetzt so massiv aufträten, sagt Synolakis. ...