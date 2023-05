Schwung in der Hängepartie - Wie Demokraten und Republikaner den US-Schuldenstreit besiegeln wollen

Der Kompromiss zum US-Schuldenstreit steht - doch er muss noch zwei wichtige Hürden nehmen. Wer profitiert am Ende von dem Tanz am Abgrund?

Die Bewegung im Schuldenstreit beruhigte die Börse, wie hier in New York.

Über Monate hat es so ausgesehen, als könnte eine Handvoll Politiker in den Vereinigten Staaten die Weltwirtschaft in den Abgrund reißen. Seit dem Wochenende aber ist Schwung in die zähe Debatte über ein Anheben der Schuldengrenze gekommen. Inzwischen mehren sich vorsichtig optimistische Zeichen dafür, dass Demokraten und Republikaner einen am Samstag vorgelegten Gesetzesentwurf bis 5. Juni durch alle Gremien bringen und damit die Zahlungsunfähigkeit der wichtigsten Volkswirtschaft der Welt abwenden.

Am Dienstagabend nahm das Vorhaben im Haushaltsausschuss des ...