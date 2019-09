Sea Eye ruft Malta auf, Migranten der Alan Kurdi aufzunehmen

Die deutsche Hilfsorganisation Sea Eye hat am Sonntag einen Appell an Malta für die sofortige Landung der acht Migranten gerichtet, die sich noch an Bord des Rettungsschiffes "Alan Kurdi" befinden. "Malta weigert sich derzeit, eine Handvoll von Flüchtlingen von der "Alan Kurdi" aufzunehmen. Es geht um ganze acht Flüchtlinge, die seit dem 31. August auf dem Rettungsschiff ausharren", so die NGO.

SN/APA (AFP)/MATTHEW MIRABELLI Noch immer befinden sich acht Migranten an Bord