"Sea-Watch 3" muss weiterhin im Hafen von Catania bleiben

Das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" der deutschen NGO Sea-Watch muss weiterhin in Catania bleiben. Die niederländischen Behörden müssten noch einige Kontrollen durchführen, ob das Schiff internationalen Regelungen entspreche. Dies teilte die italienische Küstenwache am Mittwoch mit. Die "Sea-Watch 3" fährt unter niederländischer Flagge.

Niederländische Funktionäre hatten am Dienstag und Mittwoch das Schiff inspiziert. Geprüft wird, ob es in der Lage sei, mehrere Personen für eine längere Zeit an Bord zu haben, berichtete die italienische Küstenwache. Die "Sea-Watch 3" hatte 47 Flüchtlinge am 19. Jänner vor der libyschen Küste an Bord genommen. Nach langem Tauziehen über ihr weiteres Schicksal konnten sie schließlich am 1. Februar in Catania an Land gehen, von dort sollten sie auf verschiedene europäische Aufnahmeländer verteilt werden.

Anzeige

Die italienische Küstenwache hält das Schiff allerdings weiterhin im Hafen fest. Sie begründete dies mit einer Reihe von "Unregelmäßigkeiten" gemäß dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (UNCLOS).

Quelle: APA