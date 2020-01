"Sea-Watch 3" rettet insgesamt 120 Menschen

Die Zahl der im Mittelmeer geretteten Migranten an Bord des NGO-Schiffes "Sea-Watch 3" ist am Freitag auf circa 120 gestiegen. Freitagfrüh rettete das Schiff 42 Menschen aus einem Boot in der maltesischen Rettungszone, wie die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch via Twitter mitteilte.

SN/APA (AFP)/FEDERICO SCOPPA Die "Sea-Watch 3" nahm Migranten auf