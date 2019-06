"Sea-Watch 3": Ungewissheit um Landung der Migranten

Die 42 Migranten des Rettungsschiffes "Sea-Watch 3", das vor dem Hafen der süditalienischen Insel Lampedusa auf das Anlegen wartet, dürften eine weitere Nacht an Bord verbringen müssen. Die italienischen Behörden verweigern weiterhin die Landegenehmigung. Polizisten gingen an Bord des Schiffes und forderten die Dokumente der Menschen an Bord, berichteten italienische Medien am Mittwoch.

SN/APA (AFP/LOCALTEAM)/- Die "Sea-Watch 3" steuerte Lampedusa an