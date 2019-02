Sea-Watch protestiert gegen Auslaufverbot ihres Schiffs

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch protestiert gegen den Beschluss der italienischen Hafenbehörden, das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" nach der Landung von 47 Migranten in Catania nicht abfahren zu lassen. Die Hafenbehörde handle unter "politischem Druck", kritisierte "Sea-Watch" per Twitter. Das Schiff werde "aus politischem Kalkül blockiert".

"Es gab starken Druck auf die Küstenwache, einen Grund zu finden", hieß es in der Stellungnahme. Die NGO bestritt, dass das Schiff sich nicht an Vorschriften in Sachen Sicherheit und Umweltschutz gehalten habe. Die "Sea-Watch 3" sei als "Vergnügungsjacht" registriert und könne sich nicht dauerhaft als Rettungsschiff betätigen, behauptete der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli, der für Italiens Häfen zuständig ist. Toninelli forderte Erklärungen von den Niederlanden, unter deren Flagge die "Sea Watch 3" unterwegs sei. "Die Niederlande haben nichts bezüglich des Schiffes einer deutschen NGO zu sagen, das mit niederländischer Flagge im Mittelmeer herumfährt und außerhalb der Regeln handelt?", fragte Toninelli.

Die 47 Migranten seien wohlauf, berichteten italienische Medien. Die meisten befinden sich in einem Flüchtlingslager im sizilianischen Messina, wo sie identifiziert wurden. Noch unklar ist, wann sie Italien verlassen werden, um auf andere EU-Länder umverteilt zu werden. Italien werde keinen einzigen Migranten aufnehmen, so der italienische Innenminister Matteo Salvini.

In einem dramatischen Appell forderte unterdessen ein Bündnis von Flüchtlingsorganisationen die EU-Staaten auf, im Mittelmeer geborgene Migranten umgehend nach Europa zu bringen und private Seenotretter besser zu unterstützen. Überdies dürfe die EU nicht länger dulden, dass Überlebende von der libyschen Küstenwache zurück in das Krisenland gebracht werden, wo ihnen Folter und Sklaverei drohten.

In dem offenen Brief an die EU-Regierungen heißt es, seit Jänner 2018 seien mindestens 2.500 Frauen, Kinder und Männer im Mittelmeer ertrunken. "Währenddessen haben die Staats- und Regierungschefs der EU vor dieser Tragödie ihre Augen verschlossen und sich auf diese Weise daran mitschuldig gemacht."

Zu den Unterzeichnern gehören die Hilfsorganisationen SOS Mediterranee, Ärzte ohne Grenzen, Oxfam und Caritas Europa. Sie rügen, dass einige Regierungen - gemeint sein dürfte Italien - "unbegründete Anschuldigungen" gegen die Schiffe privater Helfer erhöben und sie hinderten, ihre Häfen zu verlassen. Während vergangenes Jahr um diese Zeit fünf Organisationen das Mittelmeer nach Schiffen in Seenot absuchten, sei es heute nur noch eine.

Nötig sind aus ihrer Sicht zügige und verlässliche Regelungen für die Ausschiffung und Verteilung von Migranten. Es sei nicht länger akzeptabel, dass die EU-Staaten bei jedem Schiff, das Migranten an Bord habe, quälende Debatten führten, wo das Schiff anlegen könne und welche Länder die Überlebenden aufnähmen.

Die Bundesregierung reagierte allerdings zurückhaltend auf den Appell. Aus dem Büro des Regierungssprechers hieß es auf Anfrage, dass es eine Antwort geben werde. "Es eint uns das gemeinsame Ziel, das Sterben im Mittelmeer zu beenden". Weil der Brief die Arbeit der gesamten Bundesregierung betreffe, werde der Regierungssprecher ihn beantworten, hieß es gegenüber der APA. Es wurde zudem betont, "dass der Regierungssprecher in einem regelmäßigen offenen Dialog mit Ärzte ohne Grenzen steht, der von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist".

Quelle: Apa/Dpa