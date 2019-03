Sechs Haftbefehle nach Antiterrorrazzia im Rhein-Main-Gebiet

Nach der Antiterrorrazzia vom vergangenen Freitag in den deutschen Bundesländern Hessen und Rheinland-Pfalz sitzen sechs der zunächst elf festgenommenen Verdächtigen in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen die sechs Beschuldigten, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main am Montag mitteilte.

SN/APA (dpa/Archiv)/Boris Roessler Die Razzia soll Vorbereitungen für einen Anschlag durchkreuzt haben