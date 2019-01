Sechs Menschen starben bei Explosionen im Irak

Bei zwei Explosionen im Irak sind insgesamt sechs Menschen getötet und mindestens 25 verletzt worden. In der Stadt Al-Kaim nahe der syrischen Grenze explodierte nach Polizeiangaben eine Autobombe in der Nähe eines Marktes. Dabei seien vier Menschen getötet und mindestens 25 verletzt worden. In dem Ort Al-Fahimi, westlich von Bagdad, seien zwei Personen bei einer Minenexplosion umgekommen.

In der Provinz Anbar im Westen des Iraks ist die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) aktiv. Im Dezember 2017 erklärte die irakische Regierung den Sieg über die Islamisten. Seitdem kommt es aber immer wieder zu Anschlägen im Irak. Anzeige Quelle: Apa/Dpa