Sechs Millionen Afghanen laut UNO von Hunger bedroht

In Afghanistan sind UNO-Angaben zufolge sechs Millionen Menschen vom Hunger bedroht. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung sei auf humanitäre Hilfe angewiesen, schätzungsweise drei Millionen Kinder seien akut unterernährt, berichtete der UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Montag (Ortszeit) vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York.

SN/APA/AFP/SAHEL ARMAN Nach Taliban-Machtübernahme hat sich Lage verschlechtert