Sechs Tote bei Attacke auf Börse in Karachi

Mindestens sechs Menschen sind bei dem bewaffneten Angriff am Montag auf die Börse im pakistanischen Karachi getötet worden. Vier davon seien Terroristen gewesen, sagte der örtliche Polizeichef. Mit Schnellfeuergewehren bewaffnet hätten die Angreifer versucht, in das Gebäude einzudringen. Als sie am Eingang auf Sicherheitskräfte trafen, sollen sie auch eine Granate gezündet haben.

SN/APA (AFP)/ASIF HASSAN Gro§aufgebot der Polizei war zur Stelle