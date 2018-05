Bei einer Serie von Explosionen während eines Cricket-Spiels in Afghanistan sind am Freitagabend mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Weitere 43 Menschen wurden bei dem Zwischenfall in einem Stadion in Jalalabad im Osten des Landes verletzt, teilte ein Sprecher des Gouverneurs der Provinz Nangarhar mit. Es gab zunächst keine Angaben dazu, was die Explosionen verursacht hatte.

(Apa/Dpa)