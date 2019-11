Sechs Verletzte bei Messerangriff auf Touristen in Jordanien

Bei einem Messerangriff auf Touristen in Jordanien sind am Mittwoch sechs Menschen verletzt worden, darunter vier Ausländer. Ein Sprecher der jordanischen Sicherheitsbehörde sagte, ein Mann habe die Touristengruppe in der antiken Stadt Jerash (Gerasa) angegriffen.

SN/APA (AFP)/CHRISTOPHE SIMON Die antike römische Stadt Jerash ist ein beliebtes Touristenziel