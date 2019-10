Sechstägige Waffenruhe in Nordsyrien läuft aus

In Nordsyrien läuft am Dienstag eine rund sechstägige Waffenruhe aus. Die Türkei und Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung hatten die Vereinbarung rund zwei Wochen nach Beginn einer türkischen Offensive gegen die kurdische YPG-Miliz in Nordostsyrien getroffen. Die Türkei betrachtet die YPG, die entlang der syrisch-türkischen Grenze ein großes Gebiet kontrolliert, als Terrororganisation.

SN/APA (AFP)/NAZEER AL-KHATIB Türkische Militäroffensive gegen die YPG-Miliz in Nordostsyrien