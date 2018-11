Seehofer nimmt halben Abschied

Der CSU-Chef macht einen ersten Schritt. Doch er kann die Spielchen nicht lassen.

Horst Seehofer will nicht auf "Merkels Männerfriedhof" landen, wie ein enger Vertrauter verriet. Muss er ja nicht. Merkel ist gar nicht notwendig. Beim CSU-Treffen am Sonntag soll der Druck der Bezirksvorsitzenden auf Seehofer massiv gewesen sein. Von einer "verheerenden Stimmung" im Land war die Rede.

Kurzum: Dem "Horst", wie sie ihren Parteichef nennen, ist nicht viel anders übrig gelieben, als endlich zu tun, was immer mehr schon seit der Bundestagswahl 2017 von ihm fordern: Er legt den Vorsitz der einst mächtigen CSU zurück.

Doch so ganz ohne Tricks geht es nie bei Seehofer. Also betonte er am Montag: "Ich bin Bundesinnenminister und werde das Amt weiter ausüben." Wie lange er das zu tun gedenkt, sagte er nicht. Es wird auch nicht ausschließlich von ihm abhängen. Seine Position ist schwächer denn je: Keine CSU mehr da, die ihn vor einem Rausschmiss bewahrt.

Im kleinen Kreis soll Seehofer am Sonntag bereits angekündigt haben, ohne Parteivorsitz nicht mehr Innenminister bleiben zu wollen.

Der Schritt wäre aus sachlichen Gründen überfällig. Seehofer ist mit seinem Superministerium hoffnungslos überfordert. Heimat als Kompetenz ginge noch, aber dass er die Fähigkeit und Kompetenz hat, Migration und Grenzsicherung, innere Sicherheit und AfD-Debatte zu jonglieren und als Bautenminister auch noch das viel drängendere Generationenproblem des bezahlbaren Wohnraums anzupacken, meinen nicht einmal seine treuesten Fans.

Die Nachfolge als Parteichef jedenfalls soll im Jänner geklärt werden. Die besten Karten hat Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident und Intimfeind Seehofers. Jener Mann, der die CSU als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl von 47 auf historisch schlechte 37 Prozent navigiert hat. Allerdings, so muss angemerkt werden, mit Seehofers kraftvoller Unterstützung.