Seehofer will EU-Einigung bei Aufnahme von Flüchtlingen

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) will die EU-Staaten mit Nachdruck zu einer gemeinsamen Position in der seit langem umstrittenen Frage der Flüchtlingsaufnahme bewegen. Die EU-Kommission müsse nun gemeinsam mit der deutschen Ratspräsidentschaft "viel stärker einsteigen", um eine Einigung über die Aufnahme von aus Seenot geretteten Flüchtlingen zu erzielen, sagte Seehofer am Dienstag.

SN/APA (dpa-Zentralbild)/Martin Sch Seehofer rechnet noch nicht mit Durchbruch bei Gesprächen