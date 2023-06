Sei kein Frosch!

In China verkleiden sich immer mehr Menschen als traurig blickende Frösche und verkaufen Luftballons. Dahinter steckt nicht nur die Lust auf das Geschäft.

Alltag in China: Mensch in Froschkostüm verkauft Schweine-Luftballons.

Frau Tong hatte viel Zeit zum Nachdenken, nachdem sie ihren Job als Lehrerin an den Nagel gehängt hatte, um sich auf ihre Rolle als Vollzeitmutter vorzubereiten. In ihrer Wohnung in Nanjing schneiderte sie sich ein Froschkostüm, setzte sich vor ihren Computer und verkaufte Froschballons. Was man halt so macht, wenn man viel Zeit hat.

Mit ihrem Ganzkörperfroschkostüm wollte die 32-jährige Frau mehr Aufmerksamkeit erregen - und auch den Absatz ihrer Froschballons erhöhen. Doch weil der Aufmerksamkeitsturbo im Internet ...