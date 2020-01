Nach der Berliner Libyen-Konferenz schwankt man in Russland zwischen offiziellem Optimismus, Skepsis und Spott.

Khalifa Haftar, der abtrünnige Bürgerkriegsgeneral aus Libyen, bleibt stur. Wie schon eine Woche zuvor in Moskau soll er sich auch am Sonntag in Berlin geweigert haben, den Waffenstillstand zu unterschreiben. "Er benahm sich sonderbar, nahm mit niemandem Kontakt auf und ...