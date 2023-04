Seit sieben Jahren im Iran in Haft: Ein Österreicher kämpft um seine Freiheit

Harika Ghaderi lässt auch nach Jahren nichts unversucht, um ihren Mann, der für sie eine politische Geisel ist, aus dem Gefängnis wieder freizubekommen. Nach einer Geschäftsreise kehrte der Austroiraner nicht mehr zurück.

Im Kaffeehaus herrscht geschäftiges Treiben. Der Regen prasselt an die Scheiben, das Klirren von Tassen ist im Stimmengewirr zu hören. Und das Handy von Harika Ghaderi. Ihr Mann ruft an. Es ist ein Anruf aus dem berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran.

Am 10. September 2015 titelten die "Salzburger Nachrichten": "Österreich hofft auf Iran als neuen Milliardenmarkt". Eine Wirtschaftsdelegation war gerade von einer Reise mit dem damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer aus Teheran zurückgekehrt. Unter den Wirtschaftstreibenden: Kamran Ghaderi, Exil-Iraner mit ...