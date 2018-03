Selbstmordanschlag in Somalia - Mindestens neun Tote

Bei einem Selbstmordanschlag der Terrormiliz Al-Shabaab in der Nähe der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens neun Menschen getötet worden. Darunter seien fünf Sicherheitskräfte und drei Zivilisten, hieß es aus Sicherheitskreisen am Donnerstag. Dazu kommt der Attentäter. Al-Shabaab reklamierte den Anschlag im Radiosender Andalus für sich. Demnach wurden 15 Sicherheitskräfte getötet.

Der Attentäter sprengte sich an einem Kontrollpunkt entlang einer Zufahrtsstraße nach Mogadischu in einem Auto in die Luft, wie es aus Sicherheitskreisen hieß. Bei dem Vorfall seien auch mindestens zehn Menschen verletzt worden.

Die mit Al-Kaida verbundenen Extremisten kämpfen in Somalia seit Jahren für die Errichtung eines sogenannten Gottesstaats. Bei Anschlägen und Angriffen haben sie bereits Tausende Menschen getötet. Eine 22.000 Mann starke Truppe der Afrikanischen Union (AU) unterstützt die somalischen Streitkräfte im Kampf gegen die Gruppe.

(Apa/Dpa)