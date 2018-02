Selbstmordattentäter in Montenegro war NATO-Gegner

Der 43-jährige Serbe, der am Donnerstag eine Handgranate gegen die US-Botschaft in Montenegro geworfen und sich dann selbst in die Luft gesprengt hatte, soll aus Enttäuschung gehandelt haben. "Er konnte nicht verschmerzen, dass Montenegro Mitglied der NATO geworden ist", sagte der Bruder des Attentäters laut der serbischen Regierungszeitung "Novosti" (Samstag).

