Selenskyj an Truppen: Mehr Kriegsgefangene für Austausch

Der ukrainische Präsident Wolodymir Selenskyj hat seine Truppen aufgerufen, mehr russische Soldaten gefangen zu nehmen. "Jeder an der Front sollte daran denken: Je mehr russische Kriegsgefangene wir nehmen, desto mehr unserer Leute werden zurückkehren", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Donnerstag.

BILD: SN/APA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS Der ukrainische Präsident Selenskyj bei einer TV-Ansprache