Selenskyj besucht Italien und den Vatikan

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Samstag in Rom Italiens Premierministerin Giorgia Meloni und Staatspräsident Sergio Mattarella getroffen. "Die Zukunft der Ukraine ist eine Zukunft der Frieden und der Freiheit in Europa", sagte Meloni, die der Ukraine volle Unterstützung mit Waffenlieferungen und humanitärer Hilfe garantierte.

BILD: SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Begrüßung im Palazzo Chigi in Rome: Wolodymyr Selenskyi und Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni. BILD: SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Selenskyj trifft Italiens Regierungschefin Meloni