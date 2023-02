Selenskyj drängt EU-Länder zu Kampfjet-Lieferungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen ersten persönlichen Auftritt bei einem EU-Gipfel in Brüssel zu einem erneuten Appell zu mehr Waffenlieferungen genutzt. Er habe gehört, dass man der Ukraine Waffen zukommen lasse, "auch die entsprechenden Flugzeuge", sagte Selenskyj nach Beratungen beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel. Er werde nun bilaterale Gespräche führen und auch das Thema Kampfjets ansprechen.

SN/APA/AFP/LUDOVIC MARIN Selenskyj wurde herzlich empfangen