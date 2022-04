Selenskyj erwartet Angriffe im Donbass und im Süden

Nach dem Abzug russischer Truppen aus der Umgebung der ukrainischen Hauptstadt Kiew erwartet Präsident Wolodymyr Selensky nunmehr russische Angriffe im Donbass und im Süden des Landes. "Was ist das Ziel der russischen Armee? Sie wollen sowohl den Donbass als auch den Süden der Ukraine erobern", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft in der Nacht auf Sonntag. Russlands Militär kündigte unterdessen Fluchtkorridore für Ausländer in den Hafenstädten Mariupol und Berdjansk an.

SN/APA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS Ukrainischer Präsident Selenskyj meldete sich per Videobotschaft zu Wort