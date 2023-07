Selenskyj erwartet klares Signal vom Nato-Gipfel in Vilnius

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach seinem Bulgarien-Besuch am Donnerstag nach Prag gereist. Dabei äußerte er sich bei einer Pressekonferenz mit seinem tschechischen Amtskollegen Petr Pavel zum bevorstehenden Nato-Gipfel in Vilnius. Dieser solle sich auf reale Inhalte und ein "klares Signal" für eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Militärallianz konzentrieren."Wir brauchen diese Motivation. Wir brauchen Ehrlichkeit in unseren Beziehungen", so Selenskyj.

BILD: SN/APA/AFP/MILAN KAMMERMAYER Wolodymyr Selenskyj zu Besuch in Prag