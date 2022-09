Selenskyj fordert Russen mit Nachdruck zur Fahnenflucht auf

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Teilmobilmachung in Russland für den Krieg gegen sein Land als ein "Verbrechen" verurteilt und Moskaus Kämpfer zum Aufgeben aufgefordert. Es sei besser, die Einberufung abzulehnen, als auf fremder Erde als Kriegsverbrecher zu sterben, sagte Selenskyj am Samstagabend in einer Videobotschaft in russischer Sprache. Er bot russischen Soldaten an, sich freiwillig in Kriegsgefangenschaft zu begeben. Sie würden zivilisiert behandelt.

SN/APA/AFP/ANGELA WEISS Selenskyj bietet Russen, die sich ergeben, zivilisierte Behandlung an