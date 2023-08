Selenskyj hofft auf Friedensgipfel im Herbst

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft nach eigenen Angaben, dass im Herbst ein Friedensgipfel abgehalten werden kann. Das bevorstehende Treffen in Saudi-Arabien sei ein Schritt auf dem Weg dorthin, sagt Selenskyj am Mittwoch vor ukrainischen Diplomaten. Dazu würden inzwischen Vertreter von fast 40 Staaten erwartet. Früheren Medienberichten zufolge findet das Treffen am Wochenende in Jeddah statt.

Das Treffen soll Diplomatenangaben zufolge auf Ebene der nationalen Sicherheitsberater stattfinden. Erwartet werden in unter anderem Vertreter der Ukraine, USA, der EU, Großbritanniens sowie aus Chile, Indonesien, Ägypten und der Türkei, wie es den Diplomaten zufolge hieß. Russland werde nicht teilnehmen. US-Außenamtssprecher Matthew Miller hatte am Montag gesagt, die US-Regierung unterstütze das Treffen. Der Ukraine geht es bei dem Treffen um die Umsetzung der "Friedensformel" des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für eine Lösung des Konflikts. Kern der Formel ist die Forderung nach einem Abzug russischer Truppen aus der Ukraine. Diplomatenangaben in Riad zufolge dürfte auch ein russischer Friedensplan besprochen werden. Dieser fordere, dass die Ukraine "Grenzen nach Kriegsende anerkennt vor Beginn jeglicher Verhandlungen". Saudi-Arabien hatte die russische Aggression gegen die Ukraine verurteilt, arbeitet aber weiterhin mit Russland zusammen - etwa im Rahmen des Ölpreiskartells Opec+. Unterdessen äußerte sich der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva pessimistisch zu den Lösungsaussichten im Konflikt. Brasilien bemühe sich um einen Frieden, doch weder Kreml-Chef Wladimir Putin noch Selenskyj seien dazu bereit, sagte Lula am Mittwoch vor der ausländischen Presse. Vorschläge für Friedenserklärungen lägen vor, sollten Russland und die Ukraine verhandeln wollen. "Weder Putin noch Selenskyj sind zu Frieden bereit."