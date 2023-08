Selenskyj in Athen eingetroffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am frühen Montagabend in Athen eingetroffen. Dort wollte er an einem informellen Treffen der Regierungs- und Staatschefs der Balkanländer sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilnehmen. Selenksyjs Aufenthalt in Griechenland war bis zuletzt geheim gehalten worden und findet unter scharfen Sicherheitsmaßnahmen statt. Griechische Medien zeigten, wie Selenskyj von Premierminister Kyriakos Mitsotakis begrüßt wurde.

BILD: SN/APA/AFP/ANGELOS TZORTZINIS Selenskyj von Premierminister Mitsotakis empfangen