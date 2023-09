Selenskyj in den USA: Reise mit ungewissem Ausgang

Plus

Die Ausgangslage für Wolodymyr Selenskyjs US-Reise zu den UN war schlecht: In westlichen Ländern schwindet das Interesse am Ukrainekrieg und der globale Süden fragt sich ohnehin, wieso der Konflikt so viel Aufmerksamkeit bekommt. Konnte er das Blatt wenden?

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/C Wie kann Wolodymyr Selenskyj die bisherigen Unterstützer noch einmal neu auf seine Ziele einschwören und gleichzeitig bei Skeptikern um mehr Hilfe werben?