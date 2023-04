Selenskyj in Polen: Treueschwur unter Freunden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht bei seinem Besuch in Polen auch erstmals von einem möglichen Rückzug aus dem hart umkämpften Bachmut.

Als geradezu "historisch" wurde Wolodymyr Selenskyjs erster offizieller Staatsbesuch in Polen seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine bezeichnet. Gastgeber Andrzej Duda zählte nach einem Treffen unter vier Augen vor der Presse die polnische Waffenhilfe für die Ukraine auf, vor allem die polnischen Haubitzen "Krab" und über 300 Panzer deutscher und zuvor sowjetischer Produktion. "In dieser tragischen Situation halten wir zusammen und hoffen deshalb auf eine großartige Zukunft", sagte Duda und kündigte an, dass es zwischen beiden Ländern keine historischen Tabus mehr geben werde.

Der Pole versuchte damit im Wahljahr 2023, der extremen Rechten Wind aus den Segeln zu nehmen. Die rechtsextreme "Konföderation" versucht seit Monaten, mit einem besonders patriotischen Gedenken an die Ermordung Tausender polnischer Zivilisten im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet durch Anhänger des ukrainischen Nationalisten Stepan Bandera Sand in die neue polnisch-ukrainische Freundschaft zu streuen. Gerade wieder wird der öffentliche Raum mit Aufklebern ("Wir erinnern uns und vergessen nicht") vollgekleistert. Konkrete Schritte zu einer Versöhnung der beiden Ansichten - Banderas Partisanen werden vor allem in der Westukraine als Nationalhelden verehrt - kündigten indes weder Duda noch Selenskyj an.

Der Ukrainer betonte wie immer die Wehrhaftigkeit der Ukraine, die auch von Polen unterstützt werde. Er dankte indes dem polnischen Volk für die Aufnahme von zeitweise bis zu drei Millionen Flüchtlingen. "Wir Ukrainer werden diese Gastfreundschaft nie vergessen", versprach Selenskyj.



Selenskyj: "Wenn die Situation in Bachmut schlechter wird..."

Konfrontiert mit kritischen Fragen der Presse taten sich beide Staatspräsidenten schwer. Selenskyj strafte einen ukrainischen Journalisten in Warschau mit der Bemerkung ab, er betreibe "Desinformation", weil sich dieser nach einem möglichen Truppenabzug angesichts der russischen Geländegewinne in Bachmut erkundigte. Selenskyj sagte, die Lage dort sei bestimmt schwierig, doch die Russen hätten die Stadt nicht erobert. Erstmals schien er dann jedoch die ukrainische Öffentlichkeit auf einen möglichen Rückzug vorzubereiten. "Wenn die Situation schlechter wird und wir Gefahr laufen, im Zuge einer Umzingelung noch mehr Soldaten zu verlieren, wird der General (Syrskyi) entsprechend handeln", sagte Selenskyj. Dieses Eingeständnis machte in der Ukraine sofort Schlagzeilen.



Bauernproteste konnten verhindert werden

Von Duda konnte man in der Pressekonferenz erstmals konkrete Zahlen zu den vom polnischen Heer an die Ukraine abgegebenen MIG-29-Kampfjets erfahren. Demnach hat Polen bereits acht MIG-29 in die Ukraine geliefert. Weitere sechs sollen "in Kürze" folgen. Doch 14 modernisierte und Nato-kompatible MIG-29-Kampfjets würden weiterhin in Polen gebraucht werden. Sie könnten erst zu einem späteren Zeitpunkt abgegeben werden, nachdem sie durch amerikanische und südkoreanische Flugzeuge ersetzt worden seien, sagte Duda.

Im Vorfeld des Selenskyj-Besuchs angedrohte Bauernproteste gegen das Treffen der beiden Staatspräsidenten konnten durch die Demission des Landwirtschaftsministers Henryk Kowalczyk verhindert werden. Der Vize-Premier hatte die Bauern gegen sich aufgebracht, weil er keinen Riegel gegen den Verkauf von günstigem ukrainischen Getreide in Polen vorgeschoben hatte. Das ukrainische Getreide sollte wegen der russischen Blockade des Schwarzen Meeres ursprünglich nur im Transit durch Polen für den Export über sichere EU-Häfen transportiert werden.