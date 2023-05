Selenskyj in Rom: Mehr als 1.000 Polizisten im Einsatz

In Rom herrschen scharfe Sicherheitsvorkehrungen vor dem erwarteten Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei Papst Franziskus, Italiens Staatsoberhaupt Sergio Mattarella und Premierministerin Giorgia Meloni am Samstag. Es handelt sich um die erste Visite Selenskyjs in Italien seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022. Mehr als 1.000 Polizisten sind zum Schutz des ukrainischen Präsidenten in der Ewigen Stadt im Einsatz.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER Selenskyj wird in Italien und Deutschland erwartet