Eine Reise als Staatsgeheimnis: Selenskyj wird von US-Präsident Biden empfangen

Der Besuch des ukrainischen Präsidenten in Washington untermauert, wie dankbar Kiew für die Hilfe aus Amerika ist.

Was für eine Woche. Am Montag besuchte Wolodymyr Selenskyj die Frontstadt Bachmut im Donezbecken. Dort sprach der ukrainische Präsident den Soldaten Mut zu. Am Dienstag dann fuhr Selenskyj in einem Konvoi mit fünf bulligen Geländewagen durch die fast menschenleeren Straßen von Washington, 8000 Kilometer vom blutigen Gemetzel an der Front entfernt.

Kurz nach Mittag (Lokalzeit) traf Selenskyj auf dem Gelände des Weißen Hauses ein, wo er später von US-Präsident Joe Biden empfangen wurde. Die Visite des ukrainischen Staatschefs ...