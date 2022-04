Selenskyj kritisiert Merkel erneut für Russland-Politik

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat der früheren deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut vorgeworfen, einen Beitritt der Ukraine zur NATO verhindert zu haben. Bei den Entscheidungen auf dem NATO-Gipfel 2008 in Bukarest hätten Merkel und der damalige französische Präsident Nicolas Sarkozy sich von Russland beeinflussen lassen. Das sagte Selenskyj am Montag in Butscha, einem Vorort von Kiew, nach Angaben seines Präsidialamts.

SN/APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT Wolodymyr Selenskyj beim Lokalaugeschein in Butscha