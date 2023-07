Selenskyj lässt sich bei NATO-Gipfel von Tausenden feiern

Mit einer Rede vor Tausenden Menschen in Vilnius am Rande des NATO-Gipfels hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Forderung nach einer Mitgliedschaft in dem Militärbündnis bekräftigt. "Die NATO gibt der Ukraine Sicherheit. Die Ukraine macht die NATO stärker", sagte Selenskyj auf einem Platz im Zentrum der litauischen Hauptstadt bei Sonnenschein und unter dem Jubel von Menschen, die blau-gelbe ukrainische Flaggen schwenkten.

BILD: SN/APA/AFP/PETRAS MALUKAS Der ukrainische Präsident begeistert die Massen in Vilnius