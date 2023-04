Selenskyj nimmt am NATO-Gipfel in Litauen teil

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird nach Angaben von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Gipfeltreffen des Verteidigungsbündnisses in Litauen teilnehmen. "Ich habe ihn eingeladen, und ich freue mich, dass er die Einladung angenommen hat", sagte Stoltenberg am Freitag am Rande eines Treffens der internationalen Kontaktgruppe zur Koordinierung von Militärhilfe für die Ukraine auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz.

BILD: SN/APA/DPA/SEBASTIAN GOLLNOW NATO-Generalsekretär Stoltenberg bei seiner Ankunft in Ramstein