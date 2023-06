Selenskyj nimmt an Europa-Gipfel in Moldau teil

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt persönlich am Gipfeltreffen der neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Moldau teil. Selenskyj wurde am Donnerstag auf Schloss Mimi in Bulboaca von Moldaus Präsidentin Maia Sandu begrüßt. Die Staats- und Regierungschefs von 47 europäischen Staaten, darunter Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), wollen beim zweiten EPC-Gipfel Geschlossenheit gegenüber Russlands Präsident Wladimir Putin demonstrieren.

"Das heutige Zusammenkommen ist ein ganz wichtiges Zeichen: Auf der einen Seite, dass wir klar zusammenstehen in der Frage des Krieges gegen die Ukraine, dass wir Moldau den Rücken stärken. Moldau hat eine unglaubliche Last zu tragen, auch in der Frage der Unterbringung von vielen Vertrieben", sagte Nehammer bei seinem Eintreffen am Tagungsort Schloss Mimi südöstlich von Chisinau. Moldau mache dies "bravourös" und sei selbst ständig unter der Bedrohung Russlands. Nehammer erwähnte auch, dass ein Teil Moldaus, nämlich Transnistrien, von der russischen Armee besetzt sei.

Zum anderen sei es Österreich wichtig darauf hinzuweisen, "dass wir den Westbalkan nicht vergessen dürfen", so Nehammer. Der Kanzler begrüßte die jüngste Initiative von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Unterstützung und engeren Anbindung der Westbalkanstaaten an die EU. Es sei wichtig, dass es für die Ukraine kein Schnellverfahren zum EU-Beitritt gebe und die Westbalkanstaaten gleich behandelt würden.

Selenskyj warb beim Treffen mit Blick auf den Bündnisgipfel am 11. und 12. Juli in Litauen für eine schnelle Osterweiterung der NATO und der EU. "Wir brauchen Frieden. Deshalb sollte jedes europäische Land, das an Russland grenzt und das nicht will, dass Russland es auseinanderreißt, ein vollwertiges Mitglied der EU und der NATO sein", sagte der 45-Jährige. Einzige Alternativen dazu seien ein offener Krieg oder eine grausame russische Besatzung. "Wir sehen, was in Georgien geschieht", sagte Selenskyj mit Blick auf russische Einflussnahme. Man sehe, wie solche Nationen in den Zustand der Rechtlosigkeit gezerrt würden.

Die EU- und NATO-Staaten warnte Selenskyj zudem vor einer Hinhaltetaktik. "Denken Sie an die Enttäuschung unserer Soldaten, die für Freiheit kämpfen und an die Enttäuschung jener Nationen, für die unser Kampf in der Ukraine Hoffnung ist", sagte er. Wenn nicht einmal diejenigen eine klare positive Antwort auf den Wunsch zum NATO- und EU-Beitritt bekämen, die die Werte Europas mit Blut verteidigten, könne es für andere kaum mehr fassbare Hoffnung geben.

Neben Sicherheitsgarantien für sein Land forderte Selenskyj erneut weitere militärische Unterstützung gegen Russland. Nach einer Serie von Luftangriffen auf Kiew drängte er die Partner am Donnerstag zur Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen und spielte auf die geplante Kampfjet-Koalition an. Die Ukraine stehe "Schulter an Schulter" mit Moldau und den anderen Ländern Europas, betonte Selenskyj, dessen Teilnahme aus Sicherheitsgründen bis zuletzt nicht bestätigt worden war. Er sprach von einem "historischen" Zusammenschluss.

Auch die pro-europäische Regierung unter Sandu hofft auf einen raschen EU-Beitritt an der Seite der Ukraine. Moldau ist wie die Ukraine EU-Beitrittskandidat. Präsidentin Sandu sagte zum Auftakt, im Mittelpunkt des Treffens stehe die Sicherung des Friedens auf dem Kontinent. Sie drängte die EU erneut zu einer Aufnahme ihres Landes "bis zum Ende dieses Jahrzehnts". Die Ukraine strebt einen Beitritt im Schnellverfahren bis 2030 an. Beide Länder fordern einen Beginn der Beitrittsgespräche noch in diesem Jahr.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hofft, dass das Treffen in Moldau ein starkes Signal an Moskau sendet. Russland habe sich durch seinen Angriff auf die Ukraine selbst aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen, so Borrell. Nun sei es entscheidend, die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent zu stabilisieren. "Wir haben viele Probleme auf dem Balkan", erklärte Borrell. Angesichts der jüngsten Ausschreitungen im Kosovo habe er sich bereits mit dem kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti getroffen und werde sich nun am Donnerstag mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic besprechen. Alle Seiten müssten versuchen, jede Form von Eskalation zu vermeiden, so Borrell.

Das Format der Europäischen Politischen Gemeinschaft geht auf eine Idee von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zurück. Der Gründungsgipfel fand vor dem Hintergrund des russischen Überfalls auf die Ukraine im Oktober 2022 in Prag mit damals 44 Staaten statt. Abgesehen von einigen Klein- und Stadtstaaten sind Russland und Belarus als einzige auf dem europäischen Kontinent liegende Staaten nicht eingeladen. Auf der Tagesordnung der Beratungen auf Schloss Mimi, einem Weingut nahe der ukrainischen Grenze, stehen "Sicherheit" sowie "Energie und Konnektivität". Moldau ist selbst Übergriffen aus Russland ausgesetzt.

Nehammer wird an einer Diskussionsrunde zum Thema Sicherheit teilnehmen, die von Großbritannien und Polen geleitet wird. Er werde dabei insbesondere zu den Herausforderungen im Kampf gegen illegale Migration einen Diskussionsbeitrag liefern, hieß es aus dem Bundeskanzleramt. Die Runde wird sich auch mit Schleppereibekämpfung und Fragen der nuklearen Sicherheit, hybriden Bedrohungen und dem Schutz vulnerabler Gruppen auseinandersetzen. Darüber hinaus will der Bundeskanzler bilaterale Treffen mit Staats- bzw. Regierungschefs aus Moldau, Portugal, Bulgarien, Georgien und Serbien abhalten. Angesichts der jüngsten Gewalt im Kosovo treffen auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Spitzen der Konfliktparteien in der Region.