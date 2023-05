Selenskyj reist spontan zu den G7

Plus

Plus

Plus

Am ersten Tag des G7-Gipfels in Hiroshima steht offiziell der Frieden im Vordergrund. Tatsächlich aber stellt man sich weiter auf das Gegenteil ein. Und mit Wolodymyr Selenskyj soll am Wochenende noch ein Ehrengast dazukommen.

BILD: SN/APA/AFP/JIJI PRESS/JAPAN POOL Die G7-Staatschefs und die EU-Spitzen in Hiroshima: Kanadas Premier Justin Trudeau, US-Präsident Joe Biden, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Japans Premier Fumio Kishida, der britische Premier Rishi Sunak, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Ratspräsident Charles Michel und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.