Selenskyj stellt Russland Ultimatum für Ostukraine-Frieden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland im Ringen um Frieden in der umkämpften Ostukraine ein Ultimatum gestellt. Innerhalb eines Jahres sollte eine Vereinbarung gefunden werden, sagte er der britischen Zeitung "The Guardian" am Samstag. "Mehr ist nicht drin." Die Zeit laufe davon, sagte Selenskyj.

SN/APA (Archiv/AFP)/SERGEI SUPINSKY Selenskyj fordert Lösung innerhalb eines Jahres