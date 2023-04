Selenskyj trifft Polens Präsidenten Duda

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Warschau mit Polens Staatsoberhaupt Andrzej Duda zusammengetroffen. Das polnische Fernsehen zeigte am Mittwoch, wie Selenskyj und seine Frau Olena Selenska mit einer gepanzerten Limousine vor dem Warschauer Präsidentenpalast vorfuhren und von Duda und Polens First Lady Agata Kornhauser-Duda empfangen wurden. Polen ist einer der stärksten Unterstützer der benachbarten Ukraine.

BILD: SN/APA/AFP/WOJTEK RADWANSKI Dritte Auslandsreise Selensykjs seit Kriegsbeginn