Selenskyj überraschend an Front in Region Donezk

Inmitten der ukrainischen Gegenoffensive hat der Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag überraschend Frontgebiete in der östlichen teilweise von Russland besetzten Region Donezk besucht. Nach Angaben seines Büros traf er dort unter anderem Militäreinheiten, die an den schweren Kämpfen um die Stadt Bachmut beteiligt waren, sowie Soldaten und Offiziere der Einheit "Chortizija", die an der östlichen ukrainischen Front gegen russische Truppen in der Donbass-Region vorgeht.

BILD: SN/AP